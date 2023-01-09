Предприниматель-иноагент Зимин объявлен в розыск

Сын основателя фонда "Династия" бизнесмен Борис Зимин* объявлен в розыск. Об этом в понедельник информировал ТАСС со ссылкой на электронную базу МВД России. В карточке уточняется, что предпринимателя ищут по статье УК РФ, но по какой именно — неизвестно. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле.

Ранее сообщалось, что Зимин часто спонсировал ФБК** и даже заплатил организации 4,7 миллиона рублей, чтобы они смогли рассчитаться за аренду подвала, где находился их офис. По мнению адвоката по экономическим делам Анатолия Вербицкого, действия бизнесмена похожи на целевое финансирование и могут означать, что он был в курсе информации о финансах и направлениях работы организации.

Напомним, что в декабре 2022 года правоохранительные органы также объявили в розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана*. Тогда речь тоже шла о неназванной уголовной статье.