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9 января, 08:30

Таиланд отменил проверку у туристов сертификатов о вакцинации от ковида

Власти Таиланда отменили принятые на днях меры о проверке у иностранных туристов ковид-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул. Он подчеркнул, что Минздрав принял решение отменить проверку документов о прививках от коронавируса перед въездом в страну на всех рейсах.

"[Решение] вступает в силу сегодня", — заявил Чарнвиракул во время встречи в аэропорту Бангкока первых путешественников из Китая.

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Напомним, ранее власти Таиланда решили вернуть подтверждение вакцинации от ковида для туристов. Глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул объяснил эти меры большим потоком приезжих, в том числе из Китая, где ситуация с коронавирусом не самая благоприятная.

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ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK

Александра Вишнякова

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