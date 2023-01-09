Таиланд отменил проверку у туристов сертификатов о вакцинации от ковида
Власти Таиланда отменили принятые на днях меры о проверке у иностранных туристов ковид-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул. Он подчеркнул, что Минздрав принял решение отменить проверку документов о прививках от коронавируса перед въездом в страну на всех рейсах.
"[Решение] вступает в силу сегодня", — заявил Чарнвиракул во время встречи в аэропорту Бангкока первых путешественников из Китая.
Напомним, ранее власти Таиланда решили вернуть подтверждение вакцинации от ковида для туристов. Глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул объяснил эти меры большим потоком приезжих, в том числе из Китая, где ситуация с коронавирусом не самая благоприятная.
ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK