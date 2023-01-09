Запад создал миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но авторитарные действия киевского режима доказывают обратное. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер, настаивая, что западные страны не просто преуменьшают, но и оправдывают репрессивное поведение украинских властей.

"Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя продолжают накапливаться свидетельства того, что это не так", — отмечается в статье.

По утверждению автора, уже с 2014 года стало ясно, что на Украине лишь говорят о свободе и демократии, хотя в стране начали закручивать гайки, а в последний год усилиями президента Владимира Зеленского ситуация только ухудшилась. Карпентер напомнил, что в демократических государствах не запрещают оппозиционные партии и не закрывают неугодные СМИ, а также не вводят цензуру.

"Подлинные демократии не объявляют вне закона церкви, отстаивающие политику, которая не нравится правительству. Они не сажают в тюрьму противников режима, не говоря уже о том, чтобы не соблюдать надлежащие правовые процедуры, и ещё меньше терпят пытки политических заключённых. Подлинные демократии не публикуют чёрные списки отечественных и зарубежных критиков, тем самым вешая им мишень на спину. Однако украинское правительство совершило не одно или два, а все эти нарушения", — продолжил журналист.

Он подчеркнул, что Запад не обращал внимания на распространение нацистской идеологии на Украине. В публикации напоминается и о роли нацбатальона "Азов"*, который ещё до конфликта с Россией отличался крайней радикализацией взглядов, но украинские власти "проявили терпимость к неонацистским элементам и их деятельности". Обозреватель подытожил, что рано или поздно западные страны будут вынуждены признать, что Украина — вовсе не демократия, а Зеленский — "неблагородный, осаждённый поборник демократических ценностей".

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что журнал Time наградил президента Украины Владимира Зеленского званием "Человек года" необоснованно, поскольку политик совершенно некомпетентен и ко всему прочему разделяет неонацистские взгляды.