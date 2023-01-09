Доктор экономических наук объяснил, зачем каждому нужен финансовый план и как его составить

Финансовый план позволяет поставить свои финансы под контроль, а значит, сделать свою жизнь спокойнее и предсказуемее. Об этом читателям Лайфа рассказал доктор экономических наук, доцент кафедры "финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. По мнению эксперта, всегда лучше заранее предвидеть ситуацию, когда денег может не хватить. А если вы из тех счастливчиков, которые не испытывают недостатка в деньгах, то финансовый план позволит вам глубже понять, как формируется ваш капитал и какие у вас есть рычаги воздействия на его рост.

Чтобы грамотно составить главный финансовый документ для вас или вашей семьи, необходимо спрогнозировать свои доходы и расходы, а затем сбалансировать получившийся бюджет. Лучше разбить эти планы по месяцам, чтобы учесть и поступление зарплаты, и обязательные платежи (например, за коммунальные услуги).

"Планировать мы будем в разрезе отдельных категорий доходов и расходов. Этих категорий не должно быть слишком много (это затрудняет процесс планирования), но и слишком мало их быть также не должно. Кстати, сейчас многие банковские приложения самостоятельно делят ваши траты на категории, так что если вы в основном платите банковской картой, то можете воспользоваться отчётом своего банка", — подсказывает собеседник Лайфа.

Должна получиться табличка из 13 столбцов (по одному для каждого месяца + один для названия категорий). Количество строк в ней будет соответствовать количеству категорий доходов и расходов. При внесении в табличку доходов, например заработной платы, Кузнецов советует придерживаться реального графика: например, если зарплата за январь выплачивается вам только в начале февраля, то эту сумму необходимо отражать в феврале. Если в какие-то месяцы вам выплачивается премия, то также не забудьте учесть и её.

Куда менее приятен этап планирования расходов. Здесь от нас требуется вспомнить все свои направления трат, причём не только вспомнить, но и выразить в цифрах. Экономист рекомендует для удобства разделить расходы на обязательные (кредиты, аренды жилья, оплата ЖКХ, продукты, мобильная связь и интернет), необязательные (театры и кино, кафе, бары, рестораны) и чрезвычайные (это расходы на все те неприятности, которые, увы, но могут случиться). Запланировать последнюю категорию довольно сложно, поэтому заложите какую-то условную сумму, например, 5% или 10% от ваших доходов. Тогда, если сломалась стиральная машина или неожиданно потребовалось удалить зуб, вас подстрахует эта "подушка безопасности".

Самый интересный этап — это балансирование бюджета. Кузнецов предлагает посчитать общее количество денег, которые у вас есть сейчас: наличка во всех карманах и тумбочках, остатки по всем картам и счетам. Эта сумма будет стартовой для вас на начало первого месяца года. Далее используйте очень простую формулу: Он + Д – Р = Ок (остаток на начало месяца плюс все доходы за месяц минус все расходы за месяц равно остаток на конец месяца). При этом остаток на конец текущего месяца является остатком на начало месяца следующего (то есть остаток на конец января, будет остатком на начало февраля и так далее).

"Главное правило финансового планирования: остаток на конец месяца всегда должен быть больше нуля. Если в какой-то месяц это правило не выполняется — эта ситуация называется "дефицит бюджета", — то вам необходимо пересмотреть свои расходы, чтобы избавиться от него, ужаться в каких-то расходах или перенести часть из них на другой месяц", — объясняет доктор экономических наук.

В заключение собеседник Лайфа рекомендует обратить внимание на соотношение доходов и расходов. Если ваши доходы и расходы равны (или близки к этому), то это значит, что сегодня вы в буквальном смысле "проедаете" всё, что зарабатываете, как это называют — "живёте от зарплаты до зарплаты". В таких условиях любое потрясение способно поставить вас в очень сложную финансовую ситуацию. Это положение нужно исправлять, и чем скорее — тем лучше.