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9 января, 09:05

Токсиколог назвал простой способ не дать крови в сосудах загустеть

Токсиколог Кутушов посоветовал бороться с загустением крови с помощью стакана воды натощак

Стакан тёплой воды натощак не только благоприятно влияет на пищеварение, но также способствует снижению концентрации токсинов и даже может повлиять на разжижение крови. Об этом заявил токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своём телеграм-канале.

Как пояснил специалист, кровь начинает густеть из-за нехватки белков в рационе. Поэтому так важно следить за питанием, в частности уделять большое внимание первому приёму пищи. По словам Кутушова, завтрак, как и обед с ужином, обязательно должны включать в том числе и белковые продукты.

Кстати, если у человека по утрам совсем нет аппетита, это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем, а чтобы точно исключить серьёзные болезни, нужно проверить желчный пузырь. Бить тревогу стоит, если на фоне отсутствия аппетита у человека появляется боль в правом подреберье, а также наблюдается сухость кожи и появляется диарея после съеденных жиров в течение 1–1,5 часа.

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Кстати, ранее Лайф писал о связи между недостаточным потреблением воды и ранним старением. Как выяснили учёные, взрослые люди, которые потребляют недостаточное количество жидкости, могут быстрее постареть и столкнуться с наибольшим риском смерти.

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Shutterstock

Николь Вербер
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