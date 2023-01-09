Токсиколог назвал простой способ не дать крови в сосудах загустеть

Стакан тёплой воды натощак не только благоприятно влияет на пищеварение, но также способствует снижению концентрации токсинов и даже может повлиять на разжижение крови. Об этом заявил токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своём телеграм-канале.

Как пояснил специалист, кровь начинает густеть из-за нехватки белков в рационе. Поэтому так важно следить за питанием, в частности уделять большое внимание первому приёму пищи. По словам Кутушова, завтрак, как и обед с ужином, обязательно должны включать в том числе и белковые продукты.

Кстати, если у человека по утрам совсем нет аппетита, это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем, а чтобы точно исключить серьёзные болезни, нужно проверить желчный пузырь. Бить тревогу стоит, если на фоне отсутствия аппетита у человека появляется боль в правом подреберье, а также наблюдается сухость кожи и появляется диарея после съеденных жиров в течение 1–1,5 часа.