Назван один "невыносимый" симптом, который может говорить об онкологии

Некоторые симптомы онкологических заболеваний усиливаются по мере прогрессирования заболевания. К несчастью, многие пациенты игнорируют их, что усугубляет состояние. Как рассказали американские онкологи, одной из самых распространённых жалоб больных раком является усталость. Об этом пишет издание Express.

"Основной причиной усталости у онкологических больных является нарушение уровня гормонов в организме, что часто наблюдается при таких заболеваниях, как рак молочной железы и простаты", — объяснили врачи.

Онкологи рассказали, что, как правило, это связано с гормональным сбоем в организме больного. Вместе с тем они выяснили, что некоторые виды рака провоцируют выработку цитокинов — веществ, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы. Их увеличение также провоцирует чувство утомляемости.

Также медики подчеркнули, что не всегда "невыносимая усталость" может говорить о раке. Она свойственна при стрессовом переутомлении, гормональном сбое, инфекционных заболеваниях, психических недугах и бессоннице. Если утомляемость сопровождается болью, то онкологи советуют не оставлять это без внимания и обратиться к специалистам за консультацией.