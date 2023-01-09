Минздрав России опубликовал рекомендации по профилактике ангины у детей

Заместитель главного врача клиники Педиатрического университета Министерства здравоохранения РФ Мария Ревнова рассказала родителям, как укрепить детский иммунитет в холодное время года. Рекомендации врача министерство публикует в официальном телеграм-канале.

Специалист советует закалять горло ребёнка, укрепляя таким образом иммунную систему. Для этого детям можно предложить их любимые соки и морсы в замороженном виде.

Также детям можно давать трижды в день рассасывать по одной льдинке, пишет Ревнова. Аналогичным эффектом может обладать мороженое, если употреблять его по ложке. При этом врач отмечает, что при появлении у ребёнка признаков болезни такие процедуры следует немедленно прекращать.

Для профилактики ангины и других болезней детей обязательно нужно приучать к правилам гигиены, подчеркнула педиатр. Также важно выяснить с врачами, есть ли у ребёнка какие-нибудь аллергии, вызывающие кашель и насморк, которые можно спутать с простудой или ангиной.