Лор посоветовал не гулять с маленькими детьми при морозах ниже –10 градусов

Доктор медицинских наук, директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России Илья Зябкин рассказал, почему маленьким детям может быть опасно находиться на морозе.

"Реакция на холод у детей до трёх лет может быть различной: кто-то переносит его относительно спокойно, а у кого-то подкожная клетчатка и нежная кожа резко реагируют на внешние раздражители, в том числе и на низкие температуры", — объяснил врач в своём телеграм-канале.

Если температура на улице до минус десяти, но кожа ребёнка быстро краснеет, а дома эта краснота долго не проходит, значит, у ребёнка повышенная чувствительность кожи, объяснил Зябкин.

Щёчки ребёнка обязательно нужно защищать специальными кремами, при этом важно наносить их не менее чем за 20 минут до выхода на улицу, предупреждает доктор. И если температура воздуха опускается ниже минус десяти, то выходить на мороз с малышом точно не стоит, заключил врач.