Косметолог посоветовала не забывать об увлажнении кожи в морозы
Косметолог Малышева: Спасти кожу в мороз поможет правильный уход
На территорию Центральной России обрушились лютые морозы, а значит, самое время подумать о том, как можно защитить свою кожу от воздействия холода. В частности, важно не забывать об увлажнении. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.
"На улице холод и ветер, помещения зимой отапливаются и кожа страдает от сухости, трещин, покраснений, шелушения. Всё (степень повреждения и успех в восстановлении. — Прим. Лайфа) будет зависеть от того, какой тип у вашей кожи", — пояснила врач.
Так, например, если кожа чувствительная или сухая, эксперт посоветовала умываться молочком, которое подбирается индивидуально. А жирную кожу или склонную к жирности хорошо умывать зимой гелем-пенкой. При этом необходимо обязательно использовать SPF-защиту, ведь UVA-лучи активны круглый год, напомнила Малышева.
"Все эти уходовые компоненты, которые я перечислю, помогут любому типу кожи зимой: крема с гиалуроновой кислотой, трегалозой, мочевиной, очень хорошо помогают липиды", — отметила специалист.
Кроме того, нужно увлажнять воздух в помещении и хорошо отшелушивать кожу. Кстати, многие пилинг-маски можно приготовить даже в домашних условиях, например овсяную маску или маску с кофе, который является природным отшелушивателем и хорошим антисептиком, заключила Малышева.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, почему лучше отказаться от металлических украшений зимой. Ношение таких аксессуаров может привести даже к обморожению, которому подвержены части тела, меньше всего прикрытые одеждой: пальцы рук и ног, лицо, уши, а также кончик носа.
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