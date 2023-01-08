Косметолог посоветовала не забывать об увлажнении кожи в морозы

На территорию Центральной России обрушились лютые морозы, а значит, самое время подумать о том, как можно защитить свою кожу от воздействия холода. В частности, важно не забывать об увлажнении. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

"На улице холод и ветер, помещения зимой отапливаются и кожа страдает от сухости, трещин, покраснений, шелушения. Всё (степень повреждения и успех в восстановлении. — Прим. Лайфа) будет зависеть от того, какой тип у вашей кожи", — пояснила врач.

Так, например, если кожа чувствительная или сухая, эксперт посоветовала умываться молочком, которое подбирается индивидуально. А жирную кожу или склонную к жирности хорошо умывать зимой гелем-пенкой. При этом необходимо обязательно использовать SPF-защиту, ведь UVA-лучи активны круглый год, напомнила Малышева.

"Все эти уходовые компоненты, которые я перечислю, помогут любому типу кожи зимой: крема с гиалуроновой кислотой, трегалозой, мочевиной, очень хорошо помогают липиды", — отметила специалист.

Кроме того, нужно увлажнять воздух в помещении и хорошо отшелушивать кожу. Кстати, многие пилинг-маски можно приготовить даже в домашних условиях, например овсяную маску или маску с кофе, который является природным отшелушивателем и хорошим антисептиком, заключила Малышева.