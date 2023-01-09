В России выбрасывающих мусор из автомобилей начнут отслеживать по камерам и штрафовать

С 11 января в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым разрешена установка автоматических камер для фиксации граждан, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу. Как напоминает "Коммерсант", за такое правонарушение грозит немалый штраф.

Поправки вносят в статью "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Так, если человек выкидывает мусор из машины, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция увеличивается — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Как пишет газета, в таком случае штраф будет отправлен по почте владельцу авто после распознавания номера камерой. Данная процедура идентична той, которую использует ГИБДД. Вместе с этим поправки вносятся и в статью "Презумпция невиновности". В частности, получивший такой штраф гражданин должен будет доказать свою невиновность, если он не выбрасывал мусор.

"Коммерсант" также узнал, что пока власти регионов не изъявили желания воспользоваться такой возможностью, так как технологии фиксации подобных нарушений автоматическими комплексами ещё предстоит разработать.