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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 09:53

В ДНР ответили на обращение Госдепа предложением воссоздать Смерш

Советник Пушилина Гагин предложил воссоздать контрразведку Смерш

Проводимая Россией специальная военная операция и действия Запада диктуют необходимость воссоздать в стране контрразведку Смерш, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин после обращения Госдепа США к российским гражданам.

Заявление советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение... На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя", — заявил он РИА "Новости".

Гагин отметил, что пора "переиздать приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании Смерша, что расшифровывается как "Смерть шпионам!".

"Она (контрразведка. — Прим. Лайфа) была призвана ещё в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере", — заключил он.

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Ранее обращение Госдепа США к россиянам прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав его "мертворождённым бредом". Оригинальный текст адресуется тем гражданам России, кто "стремится создать более мирное будущее".

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Матвей Шандрыголов
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