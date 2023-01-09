В ДНР ответили на обращение Госдепа предложением воссоздать Смерш

Проводимая Россией специальная военная операция и действия Запада диктуют необходимость воссоздать в стране контрразведку Смерш, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин после обращения Госдепа США к российским гражданам.

Заявление советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение... На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя", — заявил он РИА "Новости".

Гагин отметил, что пора "переиздать приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании Смерша, что расшифровывается как "Смерть шпионам!".

"Она (контрразведка. — Прим. Лайфа) была призвана ещё в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере", — заключил он.