Двойник Бориса Джонсона в клетке развлекал британских дипломатов в образе Ганнибала Лектера
The Times: Посольство Британии в Швеции нанимало двойника Бориса Джонсона для вечеринки
Двойник Бориса Джонсона. Фото © British Embassy Stockholm
Британское посольство в Швеции нанимало двойника экс-премьера Бориса Джонсона для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году, пишет газета The Times.
Актёру заплатили несколько тысяч фунтов, чтобы он изобразил политика в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На опубликованных кадрах он заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. По данным журналистов, на вечеринке, которая прошла в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме, присутствовало около 60 человек. Также там видели двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи.
При этом, как отмечает газета, в британском МИД опровергли сообщения. В министерстве заявили, что никто из актёров не изображал Джонсона во время празднования. Однако эта информация не осталась незамеченной и вызвала возмущение общества Британии, включая Лейбористскую партию, члены которой назвали вечеринку "абсурдной тратой денег налогоплательщиков".
К слову, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон не раз попадал в скандалы из-за участия в вечеринках. Так, например, в феврале местные СМИ опубликовали его фото со скандальных тусовок в период локдауна. Какое-то время политик отрицал нарушение ковидных ограничений в 2020 году, однако затем всё же заплатил выписанный ему штраф и извинился. А 23 мая в Сети появились новые кадры, где Джонсон кутит на вечеринке в самый разгар локдауна.