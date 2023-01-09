Двойник Бориса Джонсона в клетке развлекал британских дипломатов в образе Ганнибала Лектера

Актёру заплатили несколько тысяч фунтов, чтобы он изобразил политика в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На опубликованных кадрах он заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. По данным журналистов, на вечеринке, которая прошла в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме, присутствовало около 60 человек. Также там видели двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи.