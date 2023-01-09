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9 января, 10:13

В Коломне 23-летняя мать ударила ножом в живот семилетнего сына

В Подмосковье задержали женщину, ударившую ножом собственного сына

В подмосковной Коломне задержали 23-летнюю женщину, чуть не зарезавшую собственного сына. По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, она уже дала признательные показания.

"По данным следствия, 6 января в вечернее время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область живота своему сыну", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент жизни семилетнего мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении. Женщину подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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