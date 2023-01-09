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9 января, 10:11

Песков: Ничего хорошего о высказываниях Смольянинова в Кремле не думают

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на антироссийские высказывания актёра Артура Смольянинова, отметив, что ничего хорошего об этих словах в Кремле не думают.

"Ничего хорошего о словах этого актёра не думают. Но в данном случае важнее, что думают наши соответсвующие ведомства", — отметил Песков.

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Напомним, уехавший из России актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о том, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Также он выразил готовность стрелять в актёра Сослана Фидарова, который поддерживает спецоперацию. На высказывания Смольянинова уже отреагировали в СК РФ: Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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