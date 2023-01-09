Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова, который ранее заявил о желании "сражаться за Украину" и сделал ряд антироссийских заявлений.
Напомним, уехавший из России актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о том, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Также он выразил готовность стрелять в актёра Сослана Фидарова, который поддерживает спецоперацию.
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На слова Смольянинова обратили внимание в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев заявлял о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. Кроме того, ответил бывшему коллеге по цеху и заслуженный артист Северной Осетии, актёр Сослан Фидаров: "Артур, мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет".
ТАСС / Артём Коротаев