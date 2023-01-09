Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Патрушев: События на Украине — это противостояние НАТО с Россией
Текущая ситуация на Украине не является конфликтом Москвы и Киева. Как рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, данный конфликт — военное противостояние НАТО с Россией.
"События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", — заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".
Как подчеркнул Патрушев, Москва должна закончить с "кровавым экспериментом Запада по уничтожению братского украинского народа" и освободить от оккупации регионы.
"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", — добавил он.
Ранее Лайф писал о том, что Польша хочет убедить союзников по НАТО в необходимости радикального ослабления России. По данным Die Welt, Варшава не стремится к "разрушению Российского государства", а только лишь хочет ослабить РФ, чтобы лишить страну "способности действовать", тем самым "добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий".
ТАСС / Елена Афонина