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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 10:18
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Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Патрушев: События на Украине — это противостояние НАТО с Россией

Текущая ситуация на Украине не является конфликтом Москвы и Киева. Как рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, данный конфликт — военное противостояние НАТО с Россией.

"События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", — заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".

Как подчеркнул Патрушев, Москва должна закончить с "кровавым экспериментом Запада по уничтожению братского украинского народа" и освободить от оккупации регионы.

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", — добавил он.

Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России
Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Ранее Лайф писал о том, что Польша хочет убедить союзников по НАТО в необходимости радикального ослабления России. По данным Die Welt, Варшава не стремится к "разрушению Российского государства", а только лишь хочет ослабить РФ, чтобы лишить страну "способности действовать", тем самым "добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий".

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ТАСС / Елена Афонина

Оксана Попова
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