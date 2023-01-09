Кремль заявил об абсолютном доверии Министерству обороны
Песков заявил, что Кремль доверяет информации Минобороны о СВО
Кремль полностью доверяет информации Минобороны о ходе проведения спецоперации, назвав ведомство легитимным источником данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в специальной военной операции, является Министерство обороны", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Песков сообщил, что власти достаточно оперативно решали проблемы, возникавшие во время частичной мобилизации. А все детали по данному вопросу, по его словам, могут дать в Минобороны РФ.
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