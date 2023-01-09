Песков: Россия осуждает беспорядки в Бразилии и поддерживает президента Лулу да Силву

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью поддерживает президента Бразилии Лулу да Силву и осуждает действия зачинщиков беспорядков, которые устроили сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару.

"Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.