Песков: Россия осуждает беспорядки в Бразилии и поддерживает президента Лулу да Силву
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью поддерживает президента Бразилии Лулу да Силву и осуждает действия зачинщиков беспорядков, которые устроили сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару.
"Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.
Как уже писал Лайф, 8 января сторонники бывшего бразильского президента Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки. Поводом стал его проигрыш на выборах. Избранный глава государства Лула да Силва ввёл до конца января в городе Бразилиа режим ЧС. Задержаны 150 участников беспорядков. Действия погромщиков также возмутили многих политиков, в том числе и президента США Джо Байдена. Сам Болсонару назвал незаконными действия своих сторонников.
ТАСС / Сергей Бобылев