Количество самозанятых в России опережает прогнозы на год

Количество граждан, зарегистрированных как самозанятые в России, опережает прогнозы на год. Такими наблюдениями поделился с Лайфом эксперт рынка труда и генеральный директор платформы для работы с внештатными исполнителями Qugo Игорь Знак. По его данным, уже к концу следующего года можно будет говорить о восьми миллионах самозанятых россиян.

"По данным ФНС, количество самозанятых в России выросло с января по октябрь 2022 года на два миллиона человек — до шести миллионов. Если весной мы прогнозировали рост числа самозанятых до восьми миллионов человек к концу 2024 года, то уже сейчас понятно, что реальное развитие отрасли превышает самые позитивные прогнозы", — прокомментировал он.

В первую очередь эксперт связывает увеличение числа самозанятых с ростом регистраций в регионах. К примеру, по итогам последнего квартала 2022 года команда Знака включила в число регионов-лидеров по количеству активных самозанятых на платформе (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара) Ростов-на-Дону и Самару. Также в первую десятку по-прежнему входят Уфа, Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

Вторым источником пополнения числа самозанятых, по мнению собеседника Лайфа, станут иностранные граждане, которые возвращаются в Россию на временные заработки после отмены ковидных ограничений. А вот третьим стимулирующим фактором для увеличения количества самозанятых эксперт назвал законодательную поддержку этой сферы. Не так давно Госдума официально подтвердила право самозанятых получать разрешение на работу в такси и брать в аренду автомобили. Отсутствие ясности в этом вопросе до последнего времени сдерживало развитие самозанятости среди таксистов, отметил Знак.

"С 1 января 2023 года законодатель приравнял штатных сотрудников к исполнителям по договорам ГПХ, обязав работодателей перечислять за них в бюджет страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эта мера будет способствовать повышению интереса бизнеса к сотрудничеству с самозанятыми исполнителями", — добавил эксперт.