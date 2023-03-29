Путин: Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний
Российская экономика демонстрирует позитивную динамику. Происходит это в том числе благодаря замещению ушедших из страны западных компаний отечественными. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.
"Российская экономика, начиная с июля прошлого года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счёт тех, кто ушёл с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга", — сказал глава государства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России начала развиваться по принципиально новой модели. В новых условиях, которые сложились в стране с началом спецоперации на Украине, всё более востребованной становится активная позиция бизнес-сообщества и отечественных промышленников, подчеркнул российский лидер.