Путин заявил о новой модели развития российской экономики

Российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП.

По словам главы государства, активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-сообщества становится в этих условиях всё более востребована.

"Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чём было сказано недавно в Послании Федеральному собранию", — напомнил российский лидер.