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16 марта, 11:45

Путин заявил о новой модели развития российской экономики

Российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП.

По словам главы государства, активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-сообщества становится в этих условиях всё более востребована.

"Российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чём было сказано недавно в Послании Федеральному собранию", — напомнил российский лидер.

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Ранее на встрече с рабочими авиазавода в Улан-Удэ Путин заявил, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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