Путин: Динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции о том, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов.

"Начнём с некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов", — отметил глава государства.