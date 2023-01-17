Путин: Динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции о том, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов.
"Начнём с некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов", — отметил глава государства.
Ранее российский лидер рассказывал, что ситуация в экономике РФ не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. Показатели, по его словам, гораздо лучше того, что прогнозировали наши противники.