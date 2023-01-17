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17 января, 11:41

Путин: Динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции о том, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов.

"Начнём с некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов", — отметил глава государства.

Ранее российский лидер рассказывал, что ситуация в экономике РФ не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. Показатели, по его словам, гораздо лучше того, что прогнозировали наши противники.

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