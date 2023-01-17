"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 11:35

Производители исключили дефицит йогуртов в России

В России не возникнет нехватка какой-либо категории молочных продуктов, в том числе йогуртов, уверен гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока ("Союзмолоко") Артём Белов.

"Рисков возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов (йогуртной группы. — Прим. Лайфа) мы не видим", подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

Страхи возникли на фоне информации о прекращении поставок из Европы пищевых модифицированных крахмалов, которые используются в молочной промышленности. Однако Минсельхоз заверил, что держит вопрос на контроле и сейчас компании обеспечены всем необходимым для выпуска йогуртов.

По словам Белова, большинство производителей перешли на отечественное сырьё или нашли альтернативных поставщиков, например, в Китае, а ряд компаний перестроили процесс производства, отказавшись от использования крахмала. Поэтому выпуск йогуртов в России продолжается в прежних объёмах, заключил эксперт.

В Росздравнадзоре опровергли исчезновение детского ибупрофена из аптек

В Росздравнадзоре опровергли исчезновение детского ибупрофена из аптек

Ранее Лайф писал, что сообщения о пропаже из аптек Москвы препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон" не соответствуют действительности, в столице имеется запас медикамента на четыре месяца.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров