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15 января, 18:01

Депздрав Москвы опроверг данные о пропаже из аптек препарата для лечения Паркинсона

Депздрав Москвы опроверг сообщения СМИ о пропаже из аптек "Акинетона"

Сообщения о пропаже из аптек Москвы препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон" не соответствуют действительности, в столице имеется запас медикамента на четыре месяца. Об этом заявила пресс-служба Департамента здравоохранения города в ответ на домыслы СМИ.

"В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на четыре месяца. Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс", — поясняется в телеграм-канале департамента.

Там напомнили, что столичные аптеки бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. В настоящее время идёт закупка препарата для обеспечения дальнейшей потребности Москвы.

Эксперт рассказал, чем можно заменить якобы пропавшие из аптек детские свечи с ибупрофеном

Эксперт рассказал, чем можно заменить якобы пропавшие из аптек детские свечи с ибупрофеном

А ранее в Росздравнадзоре сообщили, что на российском рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приёма внутрь и никакого дефицита не наблюдается.

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LIFE / Кирилл Зыков

Андрей Бражников
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