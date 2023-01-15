Депздрав Москвы опроверг данные о пропаже из аптек препарата для лечения Паркинсона

Сообщения о пропаже из аптек Москвы препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон" не соответствуют действительности, в столице имеется запас медикамента на четыре месяца. Об этом заявила пресс-служба Департамента здравоохранения города в ответ на домыслы СМИ.

"В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на четыре месяца. Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс", — поясняется в телеграм-канале департамента.

Там напомнили, что столичные аптеки бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. В настоящее время идёт закупка препарата для обеспечения дальнейшей потребности Москвы.