"Кровоточит всё": Муж Инны Чуриковой рассказал о своей боли из-за смерти актрисы

Муж легендарной актрисы "Ленкома" Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов всё же нашёл минуту на разговор с журналистами в этот трудный час, принял соболезнования и поделился эмоциями с корреспондентом kp.ru.

Супруг артистки сразу подчеркнул, что у него сейчас нет особого желания и возможности рассказывать о произошедшем по телефону и извинился. Журналист в разговоре с режиссёром заметила, что он и Чурикова всегда были как единое целое.

"Это известный факт. И это правда. Сейчас не готов говорить на эту тему. Кровоточит всё, другие заботы, поймите меня..." — ответил Панфилов.