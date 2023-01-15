"Кровоточит всё": Муж Инны Чуриковой рассказал о своей боли из-за смерти актрисы
Режиссёр Глеб Панфилов — о смерти Инны Чуриковой: Кровоточит всё
Режиссёр Глеб Панфилов. Фото © ТАСС / ЕРА / URS FLUEELER
Муж легендарной актрисы "Ленкома" Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов всё же нашёл минуту на разговор с журналистами в этот трудный час, принял соболезнования и поделился эмоциями с корреспондентом kp.ru.
Супруг артистки сразу подчеркнул, что у него сейчас нет особого желания и возможности рассказывать о произошедшем по телефону и извинился. Журналист в разговоре с режиссёром заметила, что он и Чурикова всегда были как единое целое.
"Это известный факт. И это правда. Сейчас не готов говорить на эту тему. Кровоточит всё, другие заботы, поймите меня..." — ответил Панфилов.
По его словам, супруги мечтали быть друг с другом как можно дольше. С Глебом Панфиловым Чурикова встретилась в 1966 году на съёмках дебютной работы режиссёра "В огне брода нет". Они прожили вместе 50 лет.
Напомним, актриса Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Прощание с народной артисткой СССР состоится 17 января в храме Христа Спасителя.