Прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая ушла из жизни 14 января, состоится 17 января в храме Христа Спасителя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома", такое решение приняли родственники актрисы.

"По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище", — пишет агентство.