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15 января, 14:56

Прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

<p>Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая ушла из жизни 14 января, состоится 17 января в храме Христа Спасителя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома", такое решение приняли родственники актрисы.

"По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище", — пишет агентство.

Напомним, Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Актриса известна по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Президент России Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей для всех.

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Оксана Попова

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