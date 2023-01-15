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15 января, 10:33
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Умер актёр Вахтанг Кикабидзе

<p>Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Печальную новость сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии.

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Андрей Бражников

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