Умер актёр Вахтанг Кикабидзе

На 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Печальную новость сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии.