Умер актёр Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
На 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Печальную новость сообщает телеканал Mtavari Arxi.
Обстоятельства смерти артиста на данный момент неизвестны.
Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии.
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