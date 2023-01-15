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15 января, 10:19

ВСУ получат от Британии четыре вертолёта Apache и ракеты к ним

СМИ: Великобритания отправит Украине четыре ударных вертолёта AH-64 Apache и ракеты к ним

Британия собирается поставить на Украину четыре ударных вертолёта AH-64 Apache, а также управляемые ракеты Hellfire. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday People со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Издание отмечает, что решение британского правительства подстегнёт лидеров и других стран НАТО отправить ударные вертолёты Киеву. Их преимущество в том, что AH-64 Apache может нести 16 ракет Hellfire, 76 неуправляемых авиационных снарядов Hydra 70 и имеет автоматическую пушку калибра 30 миллиметров, указано в публикации.

Готовить украинских пилотов будут в самой Великобритании, а базу технического обслуживания вертолётов организуют в соседней с Украиной страной, кандидат на эту роль — Польша, пишет издание.

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А ранее лидер британской партии "Наследие" Дэвид Картен осудил премьера страны Риши Сунака за военную помощь Киеву. Он заявил, что Лондон эскалирует конфликт, поддерживая "кишащий нацистами режим Зеленского".

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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