В Британии сняли фильм о панике на борту авианосца Queen Elizabeth из-за российских Су-24

В Великобритании вышел документальный фильм, в котором есть эпизод с реакцией экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth, когда над ним пролетает российский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео, как утверждается, было снято во время следования корабля к Суэцкому каналу в 2021 году, для британского авианосца это был первый боевой поход. Когда к нему приблизились три российских самолёта, на Queen Elizabeth включилась сирена, а экипаж потребовал от пилотов сменить курс, показано в трейлере к фильму, который вряд ли можно отнести к документалистике, поскольку по накалу страстей он не уступает современным триллерам.

"У меня три русских самолёта на расстоянии шести миль", — звучит "храбрый" доклад британского офицера по рации.

Далее в ленте показаны нарезки видео с проносящимися над авианосцем истребителями. А за кадром говорится, что британцы попробовали поднять в воздух свой самолёт F-35B, но не успели, так как русские уже пролетели. Интересно, что в "документальный" фильм далее врезали кадры, вообще не относящиеся к данному эпизоду: обстрелы в море, взрывающийся самолёт, ликующие моряки...