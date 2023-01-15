Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области
В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me / ГУ МВД РФ по Запорожской области
Сапёры ликвидировали схрон с противотанковыми ракетами, который был обнаружен в Токмакском районе Запорожской области. Об этом написало региональное ГУ МВД РФ в телеграм-канале.
В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me / ГУ МВД РФ по Запорожской области
Как сообщили в ведомстве, скрытая землянка с боеприпасами ВСУ была найдена в Токмакском районе в лесу у села Долина. В ней было спрятано пять противотанковых управляемых ракет, их уничтожила инженерно-сапёрная группа методом подрыва.
А накануне российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также российские войска за сутки уничтожили 118 подразделений артиллерии ВСУ. Кроме того, поражены живая сила и военная техника в 123 районах, добавил представитель оборонного ведомства.