Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области

Сапёры ликвидировали схрон с противотанковыми ракетами, который был обнаружен в Токмакском районе Запорожской области. Об этом написало региональное ГУ МВД РФ в телеграм-канале.

В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me / ГУ МВД РФ по Запорожской области

Как сообщили в ведомстве, скрытая землянка с боеприпасами ВСУ была найдена в Токмакском районе в лесу у села Долина. В ней было спрятано пять противотанковых управляемых ракет, их уничтожила инженерно-сапёрная группа методом подрыва.