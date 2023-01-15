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15 января, 08:20

Землянку с противотанковыми ракетами ВСУ нашли и подорвали в Запорожской области

<p>В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/GUVDpoZO/990" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МВД РФ по Запорожской области</a></p>

В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me / ГУ МВД РФ по Запорожской области

Сапёры ликвидировали схрон с противотанковыми ракетами, который был обнаружен в Токмакском районе Запорожской области. Об этом написало региональное ГУ МВД РФ в телеграм-канале.

В Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами. Обложка © t.me / ГУ МВД РФ по Запорожской области

Как сообщили в ведомстве, скрытая землянка с боеприпасами ВСУ была найдена в Токмакском районе в лесу у села Долина. В ней было спрятано пять противотанковых управляемых ракет, их уничтожила инженерно-сапёрная группа методом подрыва.

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А накануне российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также российские войска за сутки уничтожили 118 подразделений артиллерии ВСУ. Кроме того, поражены живая сила и военная техника в 123 районах, добавил представитель оборонного ведомства.

Оксана Попова

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