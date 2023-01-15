Козы для президента: Болгары потроллили Зеленского после просьбы о танках "Леопард"

Болгаров возмутили очередные просьбы о помощи украинского лидера Владимира Зеленского. На этот раз он обратился к странам с призывом поставлять Киеву танки Leopard ("Леопард"), чем вызвал критику читателей местного издания "Факти".

Одни пользователи отреагировали с юмором и предложили ему животных из зоопарка в Бургасе: двух леопардов, четырёх коз и трёх фазанов, однако другие отнеслись к вопросу со всей серьёзностью.

"Спасение людей не входит в планы НАТО. Продление конфликта нужно периодически поддерживать, потому что на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — заявил читатель.

По мнению другого, перед отправкой или пожертвованием чего-либо власти первым делом должны обсудить вопрос с избирателями, ведь это деньги налогоплательщиков. Однако, как отметил ещё один комментатор, что бы они ни отправили, это "станет ломом".