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15 января, 08:17

Козы для президента: Болгары потроллили Зеленского после просьбы о танках "Леопард"

Болгарские читатели "Факти" предложили передать Киеву коз и фазанов вместо танков Leopard

Болгаров возмутили очередные просьбы о помощи украинского лидера Владимира Зеленского. На этот раз он обратился к странам с призывом поставлять Киеву танки Leopard ("Леопард"), чем вызвал критику читателей местного издания "Факти".

Одни пользователи отреагировали с юмором и предложили ему животных из зоопарка в Бургасе: двух леопардов, четырёх коз и трёх фазанов, однако другие отнеслись к вопросу со всей серьёзностью.

"Спасение людей не входит в планы НАТО. Продление конфликта нужно периодически поддерживать, потому что на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — заявил читатель.

По мнению другого, перед отправкой или пожертвованием чего-либо власти первым делом должны обсудить вопрос с избирателями, ведь это деньги налогоплательщиков. Однако, как отметил ещё один комментатор, что бы они ни отправили, это "станет ломом".

"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — добавил читатель.

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Ка уже писал Лайф, польский президент Анджей Дуда объявил о поставке Киеву роты танков Leopard. Политик отметил, что передаст военную технику в рамках международной коалиции. К слову, данное решение страны поставило канцлера Германии Олафа Шольца в затруднительное положение и буквально вынудило "сделать ход". Как отмечают западные СМИ, у Берлина теперь нет повода отказаться от такого же шага.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер

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