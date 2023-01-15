Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки
МВД Молдавии: Около 80 кг взрывчатки найдено в упавшем в Ларге фрагменте ракеты
Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / Кишинёв в теме
Сапёры нашли в боевой части упавшего на севере Молдавии у границы с Украиной фрагмента ракеты порядка 80 килограммов взрывчатых веществ. Об этом говорится в официальном сообщении МВД республики.
"Сапёры обнаружили боеголовку на месте падения ракеты. <…> По предварительным данным, боевая часть снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — сказано в заявлении.
Напомним, 14 января возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. Место падения фрагментов оцепили и вызвали для их обследования сапёров. Принадлежность упавших обломков не уточняется.