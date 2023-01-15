Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки

Сапёры нашли в боевой части упавшего на севере Молдавии у границы с Украиной фрагмента ракеты порядка 80 килограммов взрывчатых веществ. Об этом говорится в официальном сообщении МВД республики.

"Сапёры обнаружили боеголовку на месте падения ракеты. <…> По предварительным данным, боевая часть снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — сказано в заявлении.