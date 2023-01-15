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15 января, 08:09

Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки

МВД Молдавии: Около 80 кг взрывчатки найдено в упавшем в Ларге фрагменте ракеты

<p>Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/chsvteme/11943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кишинёв в теме</a></p>

Обнаруженные обломки ракеты на севере Молдавии. Обложка © Telegram / Кишинёв в теме

Сапёры нашли в боевой части упавшего на севере Молдавии у границы с Украиной фрагмента ракеты порядка 80 килограммов взрывчатых веществ. Об этом говорится в официальном сообщении МВД республики.

"Сапёры обнаружили боеголовку на месте падения ракеты. <…> По предварительным данным, боевая часть снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — сказано в заявлении.

Напомним, 14 января возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. Место падения фрагментов оцепили и вызвали для их обследования сапёров. Принадлежность упавших обломков не уточняется.

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Андрей Бражников

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