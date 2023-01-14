МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории страны
Обломки упавшей в Молдавии ракеты. Обложка © МВД Молдавии
Возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. Об этом в соцсети сообщило МВД республики.
"Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулём контрольно-пропускного пункта "Ларга", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что место падения фрагментов оцепили, туда вызвали сапёров. Информации о пострадавших или нанесённом ущербе не приводится.
Ранее Лайф писал о том, что в 66 метрах от жилого дома в деревне Горбахе Белоруссии рухнули обломки сбитой украинской ракеты С-300.