МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории страны

Возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. Об этом в соцсети сообщило МВД республики.

"Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулём контрольно-пропускного пункта "Ларга", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что место падения фрагментов оцепили, туда вызвали сапёров. Информации о пострадавших или нанесённом ущербе не приводится.