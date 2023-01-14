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14 января, 15:21

МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории страны

<p>Обломки упавшей в Молдавии ракеты. Обложка © МВД Молдавии</p>

Обломки упавшей в Молдавии ракеты. Обложка © МВД Молдавии

Возле граничащего с Украиной села Ларга в Молдавии обнаружили обломки ракеты. Об этом в соцсети сообщило МВД республики.

"Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулём контрольно-пропускного пункта "Ларга", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что место падения фрагментов оцепили, туда вызвали сапёров. Информации о пострадавших или нанесённом ущербе не приводится.

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Илья Суриков

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