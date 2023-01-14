Вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма в Иерусалиме

В Иерусалиме осквернили армянский храм XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова). На стенах церкви написали оскорбительные надписи на иврите. Об этом сообщил глава канцелярии Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви архимандрит Корюн Багдасарян.

"Надпись "Смерть армянам" появилась на здании армянской церкви впервые. Надписи "Смерть христианам", "Смерть арабам" мы часто замечали и раньше, но в других местах, не на стенах армянских церквей, монастырей. Это нас обескуражило, ошеломило", — рассказал он изданию "Sputnik Армения".

Багдасарян уточнил, что инцидент произошёл 11 января. Перед этим, по его словам, никаких угроз в адрес армян не поступало. Архимандрит добавил, что об инциденте сообщили в полицию, вандалов задержали. Городские власти стёрли надписи со стен храма.

Он также заявил о том, что оскорбительные слова оставили недовольные радикалы, которые негативно относятся к "христианам и другим общинам Старого города".