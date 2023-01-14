Представитель Эрдогана отметил важную роль РФ в урегулировании сирийского конфликта
Россия сыграла важную роль в нынешнем этапе урегулирования сирийского конфликта и продолжает оставаться частью процесса. Такое мнение в беседе с журналистами выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия останется частью этого процесса. Мы продолжим искать поддержку российской стороны из-за важной роли в том, чтобы пройти эту дистанцию и привести процесс к нынешней точке", — отметил Калын, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что в декабре в России прошли первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. Хотя отношения двух стран остаются сложными, появились предпосылки к их нормализации. СМИ ожидают, что в ближайшее время может состояться встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии, которая пройдёт в Москве.
Shutterstock