Пушилин: Жителям Соледара предоставят все соцгарантии ДНР

Освобождённый город Соледар уже скоро включат в зону административной ответственности ДНР, поэтому его жителям также будут предоставлены все социальные гарантии. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

"Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей республики", — написал он.

Пушилин подчеркнул, что сегодня жителям региона оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов.