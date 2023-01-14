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14 января, 14:34

Пушилин: Жителям Соледара предоставят все соцгарантии ДНР

Освобождённый город Соледар уже скоро включат в зону административной ответственности ДНР, поэтому его жителям также будут предоставлены все социальные гарантии. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

"Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей республики", — написал он.

Пушилин подчеркнул, что сегодня жителям региона оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов.

Жители Соледара смогут получить пенсию в течение месяца после подачи заявления

Жители Соледара смогут получить пенсию в течение месяца после подачи заявления

Напомним, 12 января российские войска освободили Соледар. По данным Минобороны РФ, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

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ТАСС / Николай Тришин

Светлана Оперук

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