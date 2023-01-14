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14 января, 14:24

В Финляндии раскритиковали депутата, призвавшего убивать солдат РФ

Uusi Suomi: Хельсинки осудили депутата Халла-ахо за призыв убивать российских военных

Власти Финляндии резко осудили призыв председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо убивать российских военных. Об этом сообщила газета Uusi Suomi.

"Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность", — сказала лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон.

"Я бы сказала, что превращение войны в карнавал — это, безусловно, неправильная стратегия", высказалась председатель партии "Истинные финны" Риикка Пурра.

Исследователь военной истории и Восточной Европы доцент Юсси Ялонен и вовсе заявил, что Халла-ахо "расчеловечивает" россиян. Он уверен, что в Финляндии наблюдаются признаки "военного психоза", особенно это демонстрируют похожие на призыв убивать солдат РФ заявления парламентариев.

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Напомним, о призыве финского депутата Лайф писал ранее. Причём он также заказал через специальный сервис надпись на украинском боеприпасе "За свободу Финляндии". Член Совфеда РФ Алексей Пушков жёстко отреагировал на это.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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