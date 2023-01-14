В Финляндии раскритиковали депутата, призвавшего убивать солдат РФ

Власти Финляндии резко осудили призыв председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо убивать российских военных. Об этом сообщила газета Uusi Suomi.

"Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность", — сказала лидер "Левого союза" и министр образования Финляндии Ли Андерссон.

"Я бы сказала, что превращение войны в карнавал — это, безусловно, неправильная стратегия", — высказалась председатель партии "Истинные финны" Риикка Пурра.

Исследователь военной истории и Восточной Европы доцент Юсси Ялонен и вовсе заявил, что Халла-ахо "расчеловечивает" россиян. Он уверен, что в Финляндии наблюдаются признаки "военного психоза", особенно это демонстрируют похожие на призыв убивать солдат РФ заявления парламентариев.