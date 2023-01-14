"Краснодар" подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржисом

Футбольный клуб "Краснодар" официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Кади Боржисом, который до этого защищал цвета клуба "Карабах" из Азербайджана.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. В новом для себя клубе Боржис будет выступать под номером 20. Отметим, что до этого "быки" официально анонсировали трансфер.