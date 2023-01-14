"Краснодар" подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржисом
Кади Боржис. Обложка © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Кади Боржисом, который до этого защищал цвета клуба "Карабах" из Азербайджана.
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. В новом для себя клубе Боржис будет выступать под номером 20. Отметим, что до этого "быки" официально анонсировали трансфер.
Ранее Лайф рассказывал, что футбольный клуб "Краснодар" отменил товарищеский матч против "Левски", который должен был состояться во время тренировочных сборов в ОАЭ. Произошло это на фоне недовольства фанатов болгарской команды.