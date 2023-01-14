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14 января, 14:20

"Краснодар" подписал контракт с бразильским полузащитником Кади Боржисом

<p>Кади Боржис. Обложка © ФК "Краснодар"</p>

Кади Боржис. Обложка © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Кади Боржисом, который до этого защищал цвета клуба "Карабах" из Азербайджана.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. В новом для себя клубе Боржис будет выступать под номером 20. Отметим, что до этого "быки" официально анонсировали трансфер.

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Ранее Лайф рассказывал, что футбольный клуб "Краснодар" отменил товарищеский матч против "Левски", который должен был состояться во время тренировочных сборов в ОАЭ. Произошло это на фоне недовольства фанатов болгарской команды.

Артур Белкин

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