"Краснодар" отменил матч с "Левски" на сборах на фоне недовольства болгарских фанатов

Футбольный клуб "Краснодар" отменил товарищеский матч против болгарского клуба "Левски", который должен был состояться во время тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом сообщается на сайте "быков".

При этом о проведении остальных матчей будет сообщено дополнительно. Что стало причиной такого решения, не сообщается, однако несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что болельщики "Левски" выразили своё недовольство из-за проведения командой матчей против клубов из России во время сборов из-за ситуации на Украине. Представители болгарской команды в ответ на это предложили выйти на матч в форме в цветах флага Незалежной.