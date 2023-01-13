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13 января, 07:27

В "Спартаке" раскрыли, почему Промес пропустит сбор в ОАЭ

Нападающий московского "Спартака" Промес пропустит сборы в ОАЭ по личным обстоятельствам

<p>Обложка © ФК "Спартак-Москва"</p>

Обложка © ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес пропустит сбор красно-белых в ОАЭ и будет работать по индивидуальному графику. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста", — отмечается на сайте "Спартака".

Кроме того, первый сбор пропустит полузащитник Виктор Мозес, продолжающий восстанавливаться после травмы. Не будут работать с командой и защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые могут покинуть "Спартак" в ближайшее время.

Абаскаль заверил, что Промес проходит медосмотр вместе с другими игроками "Спартака"

Абаскаль заверил, что Промес проходит медосмотр вместе с другими игроками "Спартака"

Ранее Лайф рассказывал, что в Нидерландах Промеса заподозрили в связях с наркоторговцем и передаче тому 250 тысяч евро.

Артур Белкин

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