В "Спартаке" раскрыли, почему Промес пропустит сбор в ОАЭ

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес пропустит сбор красно-белых в ОАЭ и будет работать по индивидуальному графику. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста", — отмечается на сайте "Спартака".

Кроме того, первый сбор пропустит полузащитник Виктор Мозес, продолжающий восстанавливаться после травмы. Не будут работать с командой и защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые могут покинуть "Спартак" в ближайшее время.