Прокуратура Японии предъявила обвинение убийце экс-премьера Синдзо Абэ
Прокуратура округа Нара предъявила обвинение убийце бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом пишет газета Yomiuri.
По данным издания, обвинение 42-летнему Тэцуя Ямагами предъявлено в убийстве и нарушении закона об огнестрельном оружии. Дело будет разбираться судом присяжных.
Лайф рассказывал, что 8 июля 2022 года на японского экс-премьера во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение. Абэ получил ранение в грудь, после чего его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти политика: он скончался в тот же день. Нападавшего задержали, им оказался бывший моряк — Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить Абэ. Однако позже он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.
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twitter / Tatarmai