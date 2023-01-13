Прокуратура Японии предъявила обвинение убийце экс-премьера Синдзо Абэ

Прокуратура округа Нара предъявила обвинение убийце бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом пишет газета Yomiuri.

По данным издания, обвинение 42-летнему Тэцуя Ямагами предъявлено в убийстве и нарушении закона об огнестрельном оружии. Дело будет разбираться судом присяжных.