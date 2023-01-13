"Зрители не понимали, что происходит": Семенович рассказала, как узнала о смерти близкого человека

Российская певица, актриса, телеведущая Анна Семенович прямо перед началом концерта в Дубае узнала о смерти бабушки. Артистка поделилась трагедией в беседе с kp.ru.

"Это было в Дубае: за час до концерта я узнала, что у меня умерла бабушка. Я рыдала на всех своих медленных песнях. Зрители поначалу не могли понять, что происходит", — рассказала Семенович.

Во время концерта она поделилась новостью с поклонниками, а они стали аплодировать и плакать вместе с артисткой. В результате, подчеркнула певица, вечер получился максимально душевным. После концерта Семенович отправилась в Россию помогать маме заниматься похоронами.

При этом Анна назвала артистов "обязательными людьми". По словам Семенович, они не должны разочаровывать тех, кто купил билеты и пришёл посмотреть на них. Сама певица не единожды выступала с температурой и без сил. Семенович также рассказала и о другой ситуации на концерте.

"Когда я только пришла в "Блестящие", мы работали на свадьбе. И один пьяный гость меня буквально украл со сцены: схватил, перевернул. Со словами "Какая симпатичная новенькая" куда-то меня потащил", — поделилась артистка.

В результате директор с охраной вырвали Семенович из рук буйного гостя. Инцидент был исчерпан, когда на следующее утро мужчина прислал ей букет цветов с извинениями. А самое яркое выступление у Семенович оказалось на концерте 1 марта 2022 года в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Это был её день рождения, певица ждала гостей дома, но ей позвонили и сказали о мероприятии. Отказаться Семенович не могла, но попросилась выступить первой.

"Я быстренько собралась, прибежала и отработала. Мне подарили огромнейший букет цветов. В общем, это был настоящий праздник!" — добавила артистка.