МИД РФ выступил за переговоры с Киевом без посредников

В случае возобновления переговоров между Россией и Украиной проходить они будут напрямую, без каких-либо посредников. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", — отметил Полищук.

Дипломат напомнил, что прошлогодние переговоры между Москвой и Киевом проходили без посредников на площадках в Белоруссии и Турции.