ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 января 2023, 06:42
3380

МИД РФ выступил за переговоры с Киевом без посредников

МИД РФ: Переговоры России и Украины при их возобновлении должны быть прямыми

В случае возобновления переговоров между Россией и Украиной проходить они будут напрямую, без каких-либо посредников. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", — отметил Полищук.

Дипломат напомнил, что прошлогодние переговоры между Москвой и Киевом проходили без посредников на площадках в Белоруссии и Турции.

В МИД озвучили условие России на будущих переговорах по Украине
В МИД озвучили условие России на будущих переговорах по Украине

Ранее же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не просматриваются из-за двух главных аспектов: закона Зеленского о запрете диалога с Россией, а также отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе.

BannerImage

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Артур Белкин
  • Новости
  • Россия
  • Украина
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar