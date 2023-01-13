В МИД озвучили условие России на будущих переговорах по Украине

В случае возобновления переговоров по Украине на них должен учитываться факт вхождения в состав России новых регионов. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В интервью ТАСС он напомнил, с момента отказа Киева от переговоров ситуация существенным образом изменилась, у России теперь четыре новых региона.

"Соответственно, при возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва от переговоров не уклоняется. Весной в ходе диалога с Киевом удалось выйти "на взаимоприемлемую основу для договорённостей".

"Однако Киев — явно по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования, — неожиданно прервал переговорный процесс, оставив без ответа наши предложения от 15 апреля", — напомнил Полищук.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.