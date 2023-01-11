"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 09:53

Кремль назвал 2 главных препятствия для мирных переговоров с Украиной

Песков: Перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются

Перспективы мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не просматриваются из-за двух главных аспектов: закона Зеленского о запрете диалога с Россией, а также отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", — объяснил представитель Кремля.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что российская сторона всегда была готова решать проблемы путём диалога и президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом говорил.

"Он не должен получать ни копейки": В США пришли в ярость из-за отказа Зеленского от перемирия

"Он не должен получать ни копейки": В США пришли в ярость из-за отказа Зеленского от перемирия

Ранее Чавушоглу заявил о том, что Россия выражает готовность к переговорам с украинской стороной. Он также отметил, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по мирному урегулированию конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров