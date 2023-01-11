Кремль назвал 2 главных препятствия для мирных переговоров с Украиной

Перспективы мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не просматриваются из-за двух главных аспектов: закона Зеленского о запрете диалога с Россией, а также отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", — объяснил представитель Кремля.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что российская сторона всегда была готова решать проблемы путём диалога и президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом говорил.