В Кремле сообщили о положительной динамике в проведении спецоперации
Песков: Об успехах ВС РФ можно будет говорить после достижения целей СВО
В ходе проведения специальной военной операции на Украине наблюдается положительная динамика. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, успех будет достигнут при выполнении всех целей СВО.
Отвечая на вопрос журналистов об освобождении Соледара, Песков подчеркнул, что пока стоит дождаться официальных заявлений. Однако он обратил внимание на положительную динамику, которая фиксируется в ходе проведения СВО.
"Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР. По его словам, взятие под контроль этого города открывает выход к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению республики. Позднее Штаб территориальной обороны сообщил об освобождении посёлка Подгородное, который находится недалеко от Соледара.
VK / Минобороны России