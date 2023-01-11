В Кремле сообщили о положительной динамике в проведении спецоперации

В ходе проведения специальной военной операции на Украине наблюдается положительная динамика. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, успех будет достигнут при выполнении всех целей СВО.

Отвечая на вопрос журналистов об освобождении Соледара, Песков подчеркнул, что пока стоит дождаться официальных заявлений. Однако он обратил внимание на положительную динамику, которая фиксируется в ходе проведения СВО.

"Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", — сказал официальный представитель Кремля.