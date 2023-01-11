ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2023, 00:30
3360

Арестович заявил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Подразделения Вооружённых сил Украины бежали с линии фронта под Соледаром, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он назвал их "отдельными нестойкими товарищами".

"Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут", заявил Арестович в эфире ютуб-канала Марка Фейгина*.

Он добавил, что, когда рота убегает с направления, её соседям "становится очень грустно". По словам Арестовича, подобные случаи происходили, однако "отказников" было небольшое количество.

Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР
Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль российскими войсками Соледара откроет хорошие перспективы для освобождения Артёмовска. После этого ВС РФ могут освободить населённые пункты на Краматорском направлении.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar