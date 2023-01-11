Арестович заявил о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Подразделения Вооружённых сил Украины бежали с линии фронта под Соледаром, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он назвал их "отдельными нестойкими товарищами".

"Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут", — заявил Арестович в эфире ютуб-канала Марка Фейгина*.

Он добавил, что, когда рота убегает с направления, её соседям "становится очень грустно". По словам Арестовича, подобные случаи происходили, однако "отказников" было небольшое количество.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль российскими войсками Соледара откроет хорошие перспективы для освобождения Артёмовска. После этого ВС РФ могут освободить населённые пункты на Краматорском направлении.