Москалькова обсудила с украинским коллегой Лубинцом гуманитарную помощь

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Стороны обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам.

"Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", — написала российский омбудсмен в телеграм-канале.

Ранее Москалькова сообщала, что планирует встретиться с Лубинцом. При этом была информация, что их переговоры могут пройти на форуме в Турции 12–14 января.