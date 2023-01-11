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Опубликовано 11 января 2023, 02:58

Москалькова обсудила с украинским коллегой Лубинцом гуманитарную помощь

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © t.me / ombudsmanrf

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © t.me / ombudsmanrf

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Стороны обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам.

"Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран", — написала российский омбудсмен в телеграм-канале.

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Ранее Москалькова сообщала, что планирует встретиться с Лубинцом. При этом была информация, что их переговоры могут пройти на форуме в Турции 12–14 января.

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Иван Косицын
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