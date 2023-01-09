Москалькова может встретиться с украинским омбудсменом 12–14 января в Турции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсуждала возможность встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Их переговоры могут пройти на форуме в Турции 12–14 января.
"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку", — рассказала Москалькова журналистам.
А ранее Татьяна Москалькова сообщала, что российские и украинские омбудсмены обсуждают возможность взаимной передачи лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Речь идёт о людях, которых на Украине привлекли к ответственности за пророссийские настроения: писателях, телеведущих, журналистах. В настоящее время вопрос обсуждается с компетентными органами.
ТАСС / Сергей Бобылев