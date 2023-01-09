Юрист рассказал о наказании, которое может грозить решившему убивать русских Смольянинову

Артуру Смольянинову, который заявил о готовности сражаться за Украину и даже застрелить товарища, артиста Сослана Фидарова, скорее всего, придётся "расплатиться" за такие громкие высказывания, пишет kp.ru. Юрист Илья Ремесло рассказал, какое наказание может грозить актёру.

Он считает, что, по всей вероятности, в отношении Смольянинова возбудят уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием СМИ". Как напомнил адвокат, наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, у актёра также могут арестовать имущество, которое осталось в России.

"Не исключаю, что следствие может начать проверять и госконтракты. Например, насколько они были обоснованны и так далее. Исполнение наказания — отдельная тема. К сожалению, почему-то наши правоохранительные органы в ряде случаев разводят руками и говорят: "Вот мы дело завели, а привлечь мы его не можем", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако самая суровая мера для артиста — запрет на въезд, который лишит его заработка на территории России. Адвокат считает, что больше ни в какой другой стране "Смольянинов не нужен".