Юрист рассказал о наказании, которое может грозить решившему убивать русских Смольянинову
Юрист Ремесло: Заявившему о готовности убивать русских Смольянинову может грозить до пяти лет
Артуру Смольянинову, который заявил о готовности сражаться за Украину и даже застрелить товарища, артиста Сослана Фидарова, скорее всего, придётся "расплатиться" за такие громкие высказывания, пишет kp.ru. Юрист Илья Ремесло рассказал, какое наказание может грозить актёру.
Он считает, что, по всей вероятности, в отношении Смольянинова возбудят уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием СМИ". Как напомнил адвокат, наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, у актёра также могут арестовать имущество, которое осталось в России.
"Не исключаю, что следствие может начать проверять и госконтракты. Например, насколько они были обоснованны и так далее. Исполнение наказания — отдельная тема. К сожалению, почему-то наши правоохранительные органы в ряде случаев разводят руками и говорят: "Вот мы дело завели, а привлечь мы его не можем", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Однако самая суровая мера для артиста — запрет на въезд, который лишит его заработка на территории России. Адвокат считает, что больше ни в какой другой стране "Смольянинов не нужен".
Лайф напоминает: покинувший Россию актёр Артур Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от страны останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Также он выразил готовность стрелять в поддержавшего СВО заслуженного артиста Северной Осетии Сослана Фидарова. Последний заявил, что планам Смольянинова не удастся осуществиться, так как все знают, что "на поле боя его никогда не будет".
Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра. На ситуацию также отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не думают о словах Смольянинова "ничего хорошего".
LIFE / Давид Давашкин